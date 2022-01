La Turquie tente d’apaiser les tensions entre la Russie et l’Ukraine

“Nous désapprouvons les développements entre la Russie et l’Ukraine, car l’existence d’une atmosphère de guerre dans la région et l’émergence d’une telle psychologie nous bouleversent en tant que pays qui entretient des relations avec les deux parties”, a affirmé M. Erdogan jeudi lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue salvadorien Nayib Bukele dans la capitale Ankara.

“Nous espérons réunir MM. Poutine et Zelensky dès que possible et faire en sorte qu’ils aient une rencontre en tête-à-tête”, a dit M. Erdogan, faisant référence aux présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky.

M. Erdogan a indiqué qu’il se rendra en Ukraine au début du mois de février. “Notre espoir est que la paix règne dans la région”, a-t-il ajouté.

Le 22 juillet 2020, les représentants de l’Ukraine, de la Russie et de l’OSCE sont convenus d’un cessez-le-feu complet et global dans l’est de l’Ukraine, à partir du 27 juillet. Mais les tensions entre Ankara et Moscou se sont récemment intensifiées en raison de la vente par la Turquie de drones armés à l’Ukraine.