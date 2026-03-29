Un soldat israélien tué dans le sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé dimanche qu’un de ses soldats a été tué lors de combats dans le sud du Liban.

Le militaire a perdu la vie suite à des tirs de roquettes visant une unité déployée dans la région, selon un communiqué de l’armée israélienne, qui précise que trois autres soldats ont été blessés.

Ce soldat, membre de la brigade des parachutistes, porte à 930 le nombre total de soldats israéliens tués depuis le 7 octobre 2023, selon la même source.

L’armée israélienne a également rapporté la mort de deux autres soldats dans des incidents séparés survenus dans le sud du Liban : l’un a été tué par un missile antichar frappant son unité, tandis que l’autre est mort lors d’un affrontement direct avec des combattants armés.

De plus, plusieurs soldats ont subi des blessures de gravité variable lors de ces engagements, y compris des cas liés à des “tirs amis” et à des conditions de terrain difficiles.