Le Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réaffirme sa politique de solidarité avec les pays arabes afin de garantir la stabilité de la région face à l’escalade iranienne dangereuse. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a souligné cette position lors de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, tenue par visioconférence.

Dès le début de la crise actuelle, le Maroc a été le premier pays à exprimer sa solidarité avec ses frères arabes, conformément aux Hautes Orientations royales. M. Bourita a également mentionné les discussions directes entre le Roi et les dirigeants des pays du Golfe, où le Maroc a fermement condamné les agressions visant la souveraineté de ces États et a exprimé son soutien à leurs mesures légitimes pour assurer leur sécurité.

Le ministre a décrit la situation actuelle dans la région arabe comme délicate et complexe, marquée par des agressions qui ciblent des civils innocents et des infrastructures essentielles, ce qui constitue une violation des lois internationales. Il a mis en garde contre l’escalade de ces attaques, qui pourraient transformer le conflit en un affrontement régional menaçant la stabilité de l’ensemble de la région et potentiellement la paix mondiale.

Bourita a également souligné que ces agressions touchent des pays arabes non impliqués dans des conflits, et il a interrogé sur la durée des actions hostiles du régime iranien, qui dure depuis un demi-siècle. Face à cette situation, il a appelé les États arabes à agir avec fermeté et à élaborer une position unifiée contre le comportement hostile de l’Iran. Le ministre a insisté sur la nécessité de soutenir les États arabes dans leurs efforts pour protéger leurs territoires et a appelé à des mesures immédiates pour garantir la sécurité de l’espace aérien et de la navigation maritime dans la région.

Le Maroc suit de près les initiatives de médiation et réaffirme que le dialogue et la raison sont essentiels pour rétablir la sécurité et la stabilité. M. Bourita a exprimé le soutien du Maroc à toute initiative visant à désamorcer les tensions et à prévenir la récurrence des conflits, tout en préservant le droit des pays arabes à vivre en paix et en sécurité.

En conclusion, le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, demeure déterminé à défendre les intérêts de la nation arabe et à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, incarnant ainsi un modèle de solidarité et de principes.