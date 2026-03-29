Royaume-Uni : incident de voiture à Derby, les unités antiterroristes soutiennent l’enquête

Les autorités britanniques ont mobilisé, ce dimanche, des unités spécialisées dans la lutte antiterroriste pour appuyer l’enquête ouverte suite à un incident survenu samedi soir, lorsque qu’une voiture a percuté plusieurs piétons dans le centre-ville de Derby, en Angleterre, faisant sept blessés.

D’après la police du Derbyshire, l’incident s’est produit lorsqu’un véhicule a foncé sur des piétons dans une zone très fréquentée. Les sept victimes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures graves. Un homme de 36 ans, d’origine indienne, a été arrêté peu après les faits. Il est soupçonné de tentative de meurtre, de blessures graves causées par une conduite dangereuse, de coups et blessures volontaires, ainsi que de conduite dangereuse. Il est actuellement en garde à vue.

La police a précisé que la participation d’unités antiterroristes à l’enquête ne signifie pas que l’incident est, à ce stade, considéré comme un acte terroriste. Les autorités restent « ouvertes quant aux motivations » de l’individu présumé responsable et ont assuré qu’il n’existe pas de menace persistante pour la population.

Un dispositif de sécurité a été mis en place dans le centre de Derby après l’incident, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour établir les circonstances exactes de cet événement.