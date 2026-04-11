Trump Lance le processus de déblocage du détroit d’Ormuz

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi le lancement d’un processus visant à débloquer le détroit d’Ormuz, une route maritime essentielle pour le commerce mondial. Cette initiative intervient alors que des négociations de paix sont en cours entre Washington et Téhéran, dirigées par le vice-président JD Vance, à Islamabad, au Pakistan.

Dans un message publié sur le réseau social Truth Social, Trump a déclaré : « Nous commençons maintenant le processus pour dégager le détroit d’Ormuz en tant que faveur pour des pays à travers le monde, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l’Allemagne et bien d’autres ». Cette annonce souligne la volonté des États-Unis de rétablir la circulation maritime dans cette région stratégique, cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Le détroit d’Ormuz est un passage maritime vital qui assure le transit d’environ un cinquième des flux mondiaux de produits énergétiques. De plus, près d’un tiers du commerce mondial d’engrais par voie maritime y transite également. Dans ce contexte, Trump a précisé que les États-Unis surveillent de « très près » les prix des engrais, affirmant : « Les États-Unis n’accepteront pas la spéculation abusive de la part du monopole des engrais ! »

Les déclarations du président surviennent alors qu’une délégation américaine est en négociation avec des représentants iraniens pour mettre fin à plusieurs semaines de conflit au Moyen-Orient. La réouverture du détroit d’Ormuz pourrait non seulement stabiliser la région mais également permettre un rétablissement des échanges commerciaux, qui ont été perturbés par les tensions récentes.

Trump a également souligné un fait intéressant : des navires-citernes vides en provenance de plusieurs nations se dirigent vers les États-Unis pour y charger du pétrole, ce qui pourrait indiquer une dynamique nouvelle dans les échanges énergétiques mondiaux.