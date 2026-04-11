Des navires de guerre américains traversent le détroit d’Ormuz pour la première fois depuis le début du conflit

Deux destroyers lance-missiles de l’US Navy ont traversé samedi le détroit d’Ormuz, marquant le premier transit de navires de guerre américains par cette voie maritime depuis le début du conflit militaire le 28 février dernier. Cette opération coïncide avec le début de négociations entre des délégations américaine et iranienne à Islamabad, au Pakistan, visant à mettre fin aux hostilités et à rouvrir ce passage stratégique.

Selon le média américain Axios, le transit de ces navires intervient alors que le président Donald Trump a annoncé sur le réseau Truth Social que les États-Unis avaient lancé un processus de déblocage du détroit d’Ormuz, afin de faciliter le passage pour plusieurs pays, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France et l’Allemagne. “Nous commençons maintenant le processus pour dégager le détroit d’Ormuz en tant que faveur pour des pays à travers le monde”, a-t-il déclaré, ajoutant que des navires-citernes vides provenant de nombreuses nations se dirigent vers les États-Unis pour charger du pétrole.

Ces développements surviennent alors qu’une délégation américaine, dirigée par le vice-président JD Vance, est arrivée à Islamabad pour entamer des discussions avec des représentants iraniens. À son arrivée, Vance a affirmé que Washington était “prêt à tendre la main”, tout en mettant en garde contre toute tentative de “manipulation” de la part de Téhéran.

Dans un contexte de tensions croissantes, Trump a également révélé au New York Post que les États-Unis étaient en train de “charger les navires” d’armes et de munitions, au cas où les négociations échoueraient. “Nous chargeons les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais fabriquées”, a-t-il déclaré, avertissant que “si nous ne parvenons pas à un accord, nous les utiliserons ; et nous les utiliserons avec une très grande efficacité”.