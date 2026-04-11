Ismaïl Omar Guelleh réélu président de Djibouti avec 97,81 % des voix

Le président sortant de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, selon les résultats définitifs de l’élection présidentielle publiés samedi par le ministère de l’Intérieur.

Guelleh, candidat de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), a obtenu un score écrasant de 97,81 % des voix, tandis que son adversaire, Mohamed Farah Samatar, ancien membre du parti au pouvoir devenu leader du Centre des démocrates unifiés (CDU), n’a recueilli que 2,19 % des suffrages.

Le taux de participation à ce scrutin a atteint 80,4 %, avec 256.467 électeurs appelés aux urnes vendredi. L’élection a été supervisée par des observateurs internationaux issus de quatre organisations, notamment l’Union africaine (UA), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et la Ligue des États arabes.