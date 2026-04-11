La France appelle l’Iran à profiter des négociations avec les États-Unis pour une désescalade durable

Le président français Emmanuel Macron a appelé l’Iran à saisir l’opportunité des négociations en cours avec les États-Unis, sous l’égide du Pakistan, pour instaurer une désescalade durable et renforcer la sécurité dans la région. Cet appel a été formulé lors d’un entretien téléphonique entre Macron et son homologue iranien, Massoud Pezeshkian.

Dans un message publié sur son compte officiel sur le réseau social X, Macron a exprimé : « Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian. Je l’ai appelé à saisir l’opportunité que représentent les discussions lancées à Islamabad pour ouvrir la voie à une désescalade durable et à un accord exigeant qui apporte des garanties solides pour la sécurité dans la région, avec l’ensemble des pays impliqués. »

Le président français a également souligné l’urgence pour l’Iran de rétablir rapidement la liberté et la sécurité de circulation dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique. Il a affirmé que la France est prête à contribuer à cet effort.

Macron a insisté sur l’importance d’un respect total du cessez-le-feu dans la région, notamment au Liban, en apportant tout son soutien aux autorités libanaises, qu’il considère comme les seules légitimes à exercer la souveraineté de l’État et à décider du destin du Liban.

Parallèlement, le président français a évoqué un entretien avec le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, sur la situation régionale. Il a réitéré son soutien à un cessez-le-feu qui doit être pleinement respecté et étendu sans délai au Liban. Macron a affirmé : « Nous avons évoqué la nécessité de restaurer une navigation pleinement libre et sûre dans le détroit d’Ormuz le plus rapidement possible. Je resterai en contact étroit avec le prince héritier pour contribuer à la désescalade, à la liberté de navigation et à la conclusion d’un accord permettant d’assurer une paix et une sécurité durables dans la région. »

Ces déclarations interviennent alors qu’une délégation américaine, dirigée par le vice-président JD Vance, a débuté ce samedi des négociations avec des représentants iraniens à Islamabad, dans le but de parvenir à un accord de paix global mettant fin au conflit et permettant la réouverture du détroit d’Ormuz. Cette dynamique pourrait avoir des répercussions significatives sur la stabilité régionale et sur les échanges commerciaux mondiaux.