Le Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA) a célébré sa 14ème édition à Abidjan, attirant des troupes et artistes de divers pays, avec le Maroc en tant qu’invité d’honneur.

Abidjan : le Maroc à l’honneur lors de la 14ème édition du Marché des Arts du Spectacle Africain

L’événement, qui se déroule sous le thème “Les arts de la scène en Afrique, outil d’intégration économique et social”, a débuté par une cérémonie d’ouverture en présence de personnalités éminentes, dont l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Othman El Ferdaous, et le ministre ivoirien de la Culture.

Le Maroc a brillé par la participation de plusieurs groupes artistiques reconnus, tels que la troupe Gnaoua dirigée par Maalem Hassan Boussou et le Groupe Ribab Fusion. Une exposition nommée « Trésors du Maroc » a également été mise en place, mettant en avant des éléments clés de la culture marocaine, tels que le caftan, la maroquinerie du Sahara, la gastronomie, l’art du Zellige et la calligraphie.

Dans son discours, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a souligné les relations amicales entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, renforcées par les efforts des deux pays pour promouvoir des échanges culturels et des collaborations dans le domaine des industries culturelles.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une performance de la troupe Aissaoua, offrant un avant-goût des spectacles à venir, célébrant la diversité culturelle du Maroc.

Prévue jusqu’au 18 avril, cette édition du MASA propose une programmation variée, transformant Abidjan en une scène artistique à ciel ouvert. Avec la participation de 99 artistes et groupes issus de 51 pays, le festival vise à renforcer le rôle du spectacle vivant comme moteur de transformation culturelle et économique en Afrique, tout en favorisant les échanges entre les scènes africaines, latino-américaines et méditerranéennes.

Créé en 1990, le MASA est devenu un rendez-vous incontournable des arts vivants en Afrique, et l’édition 2026 marque une étape significative dans son évolution en tant que hub culturel, économique et artistique.