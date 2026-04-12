Échec des négociations américano-iraniennes au Pakistan : un accord toujours éloigné

Les délégations américaine et iranienne, engagées dans des négociations marathoniennes au Pakistan, n’ont pas réussi à parvenir à un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, rapportent samedi soir les médias américains.

À l’issue de pourparlers qui ont duré plus de 21 heures, le vice-président américain JD Vance, qui conduit la délégation américaine, a déclaré à la presse qu’il était décevant que la partie iranienne n’ait pas accepté les conditions américaines. “Nous rentrons aux États-Unis sans être parvenus à un accord”, a-t-il affirmé, précisant que les Iraniens “ont choisi de ne pas accepter nos conditions”.

Selon leWall Street Journal, M. Vance a également précisé qu’il quittait les négociations en raison du refus de l’Iran de s’engager à ne pas développer d’arme nucléaire, un point crucial qui reste une source de tension dans les relations internationales.

Cependant, le vice-président américain a laissé entendre qu’un accord pourrait encore être envisageable. “Nous repartons d’ici avec une proposition très simple : une base d’entente qui constitue notre offre finale et ultime”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nous verrons si les Iraniens l’acceptent”.

Ces négociations représentent la première rencontre de haut niveau entre des responsables américains et iraniens depuis 1979, soulignant ainsi l’importance de cet événement dans le contexte géopolitique actuel. Les conséquences de ces discussions vont bien au-delà des intérêts bilatéraux, influençant la sécurité et la stabilité de l’ensemble du Moyen-Orient.