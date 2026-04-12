Ligue des champions d’Afrique : l’AS FAR prend le dessus sur la Renaissance de Berkane en demi-finale aller

L’AS FAR a fait un pas vers la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football (2025-26) en s’imposant 2-0 à domicile contre la Renaissance de Berkane, lors du match aller des demi-finales, disputé au stade Moulay Abdellah à Rabat.

Face à une équipe de Berkane défensive, l’AS FAR a montré plus d’initiative, mais a dû lutter pour concrétiser ses efforts. Les buts ont été inscrits par Ahmed Hammoudane à la 58e minute et Khalid Ait Ourkhane à la 80e minute.

Les Militaires ont débuté le match avec un rythme vif, cherchant à déstabiliser les lignes adverses. Cependant, malgré leur domination, ils ont rencontré une défense bien organisée de la part des Oranges.

Ce résultat rassurant permet à l’AS FAR d’aborder le match retour avec optimisme, prévu le 18 avril à Berkane. De son côté, la Renaissance de Berkane devra redoubler d’efforts pour tenter de renverser la situation.