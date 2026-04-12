La police de New York ouvre le feu sur un homme après une attaque au couteau dans le métro

L’incident s’est produit vers 9h30 (GMT-4), sur un quai du métro, lorsqu’un homme a attaqué au couteau au moins deux personnes, selon des responsables des forces de l’ordre cités par le New York Times.

Les deux victimes ont été transportées vers un hôpital de la mégapole américaine dans un « état critique », ont indiqué les autorités, précisant toutefois que leur pronostic vital n’était pas engagé.

Les policiers, appelés sur les lieux, ont sommé à plusieurs reprises l’homme de lâcher son arme, mais celui-ci a refusé d’obtempérer, contraignant un agent à faire usage de son arme, ont ajouté les responsables. L’assaillant a également été évacué vers un hôpital.

Les autorités, qui ont ouvert une enquête, ont indiqué que l’incident ne semble pas constituer un acte de terrorisme, selon les médias.

Réagissant à cette agression, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, l’a qualifiée d’“acte de violence insensé”.