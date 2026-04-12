Boxe : Tyson Fury réussit son retour en battant Makhmudov à Londres

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Le boxeur britannique Tyson Fury a réussi son retour sur le ring en battant le Russe Arslanbek Makhmudov, samedi soir à Londres, après 15 mois d’absence. L’ancien champion du monde des lourds s’est imposé par décision unanime.

Le combat s’est déroulé au Tottenham Hotspur Stadium, où les trois juges ont donné Fury vainqueur à l’issue des douze rounds. Le public londonien était largement acquis à la cause du boxeur de 37 ans, surnommé le « Gypsy King ».

Avec ce succès, Fury porte son bilan à 35 victoires, pour deux défaites et un nul. De son côté, Makhmudov, 36 ans, enregistre une troisième défaite en 24 combats.

Fury avait pris sa retraite en décembre 2024 après une seconde défaite contre Oleksandr Usyk. Il a finalement annoncé son retour en janvier, dans un contexte marqué notamment par l’accident impliquant Anthony Joshua et le décès de son ami Ricky Hatton.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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