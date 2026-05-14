Trump et Xi conviennent de la nécessité de maintenir le détroit d’Ormuz « ouvert » (Maison Blanche)

« Les deux parties ont convenu que le détroit d’Ormuz devait rester ouvert afin de garantir la libre circulation des produits énergétiques », a précisé la Maison Blanche dans un communiqué, mettant en avant une convergence de vues sur la préservation de la stabilité des voies maritimes internationales.

Selon la même source, le président chinois a clairement exprimé l’opposition de Pékin à toute militarisation du détroit d’Ormuz ainsi qu’à toute mesure visant à imposer des frais de passage pour son utilisation.

La Maison Blanche a également indiqué que les deux dirigeants ont réaffirmé leur position commune selon laquelle l’Iran ne devait « en aucun cas » se doter de l’arme nucléaire, soulignant l’importance de préserver la sécurité et la stabilité régionales.

M. Xi a, par ailleurs, fait part de « l’intérêt de la Chine pour l’achat de davantage de pétrole américain afin de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis du détroit (d’Ormuz) à l’avenir ».

Qualifiant la rencontre de « fructueuse », la présidence américaine a précisé que les discussions ont porté sur les moyens de consolider la coopération économique bilatérale, notamment en élargissant l’accès au marché chinois pour les entreprises américaines et en augmentant les investissements chinois dans les industries américaines.

Le président Trump effectue actuellement une visite d’État en Chine, la première d’un président américain dans ce pays depuis le déplacement qu’il avait lui-même effectué en 2017.

Le président américain est accompagné, à cette occasion, d’une importante délégation composée de hauts responsables de son administration ainsi que de dirigeants de grandes entreprises américaines, illustrant la dimension à la fois politique et économique de cette visite.