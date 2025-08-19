Trump annonce les « préparatifs » pour une rencontre Poutine-Zelensky

« A l’issue de ces réunions, j’ai appelé le président Poutine et j’ai commencé les préparatifs pour une rencontre, dans un endroit à déterminer, entre le président Poutine et le président Zelensky », a écrit M. Trump sur son réseau « Truth Social ».

« Au terme de cette réunion, nous tiendrons un sommet trilatéral, qui réunira les deux présidents, et moi-même », a ajouté le président Trump, qui a dit avoir eu une « bonne réunion » avec Zelensky et les dirigeants européens, rencontre qui s’est prolongée par la suite dans le bureau ovale.

La réunion, a précisé M. Trump, a abordé la question « des garanties de sécurité pour l’Ukraine, qui seraient fournies par les différents pays européens, en coordination avec les États-Unis d’Amérique ».

« Tout le monde est très content de la possibilité de parvenir à une paix entre la Russie et l’Ukraine », a-t-il enchaîné, estimant qu’il s’agit là d’un « premier pas très positif dans une guerre qui dure depuis près de quatre ans ».

Et de conclure que son vice-président, J.D. Vance, le Secrétaire d’État Marco Rubio et l’envoyé spécial Steve Witkoff sont en train de « coordonner » avec la Russie et l’Ukraine en vue des prochaines étapes de cette initiative de paix amorcée par la Maison Blanche.

Plus tôt dans la journée, M. Trump a estimé que la paix entre la Russie et l’Ukraine « est à portée de main », affirmant que les deux parties sont « disposées » à négocier un accord de paix.

« Même si cela est difficile, je crois que la paix est à notre portée », a déclaré le président américain au début de la réunion avec Zelensky et une dizaine de dirigeants européens à Washington, qui intervient trois jours après le sommet historique en Alaska entre Trump et son homologue russe.

De leur côté, les dirigeants européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, la première ministre italienne Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le premier ministre britannique Keir Starmer, ont insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu en Ukraine parallèlement aux efforts de paix initiés par le président américain.