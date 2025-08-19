Japon : la croissance dépasse les attentes au deuxième trimestre malgré les tarifs américains

L’économie japonaise a progressé de 0,3% au deuxième trimestre 2025 par rapport aux trois premiers mois de l’année, dépassant ainsi les prévisions des analystes, malgré les pressions des tarifs douaniers américains.

Cette performance contraste avec la croissance révisée de 0,1% enregistrée au premier trimestre et excède la hausse de 0,1% attendue par les économistes. Sur un an, le PIB a augmenté de 1,2%, contre 1,8% au trimestre précédent.

Les exportations en hausse ont contribué pour 0,3 point de pourcentage à la croissance, après une contraction de 0,8 % au premier trimestre. Parallèlement, le déficit commercial s’est réduit entre avril et juin, selon le ministère japonais du Commerce.

En rythme annualisé, la croissance a atteint 1%, soit plus du double de la prévision de 0,4%. Cette annonce a soutenu la Bourse de Tokyo, l’indice Nikkei 225 gagnant 0,59%, tandis que le yen s’appréciait légèrement à 147,6 face au dollar.

Ces résultats interviennent dans un contexte de tensions commerciales persistantes. Le Japon a conclu fin juillet un accord avec Washington prévoyant une taxe de 15 % sur l’ensemble de ses exportations vers les États-Unis, alors que le secteur automobile, soumis à des droits de 25%, représente plus d’un quart des expéditions.

La Banque du Japon a relevé fin juillet sa prévision de croissance pour l’exercice budgétaire 2025 à 0,6%, contre 0,5% précédemment, tout en avertissant que le ralentissement mondial et l’érosion des bénéfices des entreprises pourraient peser sur l’activité dans les prochains trimestres.

Par Atlasinfo avec MAP
