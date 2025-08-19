Japon : la croissance dépasse les attentes au deuxième trimestre malgré les tarifs américains

Cette performance contraste avec la croissance révisée de 0,1% enregistrée au premier trimestre et excède la hausse de 0,1% attendue par les économistes. Sur un an, le PIB a augmenté de 1,2%, contre 1,8% au trimestre précédent.

Les exportations en hausse ont contribué pour 0,3 point de pourcentage à la croissance, après une contraction de 0,8 % au premier trimestre. Parallèlement, le déficit commercial s’est réduit entre avril et juin, selon le ministère japonais du Commerce.

En rythme annualisé, la croissance a atteint 1%, soit plus du double de la prévision de 0,4%. Cette annonce a soutenu la Bourse de Tokyo, l’indice Nikkei 225 gagnant 0,59%, tandis que le yen s’appréciait légèrement à 147,6 face au dollar.

Ces résultats interviennent dans un contexte de tensions commerciales persistantes. Le Japon a conclu fin juillet un accord avec Washington prévoyant une taxe de 15 % sur l’ensemble de ses exportations vers les États-Unis, alors que le secteur automobile, soumis à des droits de 25%, représente plus d’un quart des expéditions.

La Banque du Japon a relevé fin juillet sa prévision de croissance pour l’exercice budgétaire 2025 à 0,6%, contre 0,5% précédemment, tout en avertissant que le ralentissement mondial et l’érosion des bénéfices des entreprises pourraient peser sur l’activité dans les prochains trimestres.