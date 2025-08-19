Mali : attaques simultanées contre des positions militaires au centre du pays

Les assauts survenus dans les premières heures du mardi ont permis aux assaillants de prendre le contrôle de certaines installations militaires, a expliqué l’État-major de l’armée malienne dans un communiqué, notant que ces incidents interviennent dans un contexte de pressions soutenues sur les groupes armés opérant dans le nord et l’est du pays.

Depuis janvier 2025, les FAMa ont intensifié leurs opérations contre les groupes terroristes, neutralisant ou capturant plusieurs membres influents de ces groupes dans les régions de Gao et Ménaka, au nord-est.

Par ailleurs, depuis le début du mois d’août, les forces maliennes ont annoncé avoir éliminé plusieurs terroristes et récupéré d’importantes quantités d’armes dans la région de Gao, dans le nord-ouest du pays.