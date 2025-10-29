La DGSN signe une convention de partenariat avec le Groupement français d’assureurs « Argos »

Cette convention a été signée par le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire National, Abdellatif Hammouchi, et le Directeur général du Groupement français d’assureurs, Benoit Leclair, indique un communiqué de la DGSN.

Cette convention prévoit la mise en place de points focaux et de canaux officiels de communication entre la DGSN et le Groupements d’assureurs français « Argos » afin de faciliter les opérations de coordination entre les deux parties en matière de recherche, d’identification, de traque et de récupération des véhicules volés, en plus de l’élaboration de programmes de formation dans les domaines techniques et scientifiques y afférents, précise le communiqué.

Cette convention permet également aux services compétents de la DGSN d’accéder à la base de données du groupement des assureurs français « Argos », qui comporte les données techniques fournies par les constructeurs automobiles, et met à la disposition de la police marocaine des techniques informatiques permettant de suivre et de localiser les voitures déclarées volées.

Elle s’inscrit dans le cadre du chantier global lancé ces dernières années par la DGSN en vue de développer et moderniser les moyens d’enquête criminelle adoptés par les services de police judiciaire, souligne la même source, notant que cette modernisation comprend le renforcement du recours aux technologies modernes, l’appui à l’infrastructure policière, la fourniture d’équipements matériels et logistiques de pointe, ainsi que le renforcement des ressources humaines dédiées à la lutte contre les différentes formes de criminalité.