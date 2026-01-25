Tempête hivernale aux USA : 700 000 foyers sans électricité, des milliers de vols annulés

Le Service météorologique national (NWS) a averti que la tempête, qui frappe de plein fouet plus de la moitié des États-Unis, s’accompagne de fortes chutes de neige, de grésil et de pluie verglaçante en quantités inédites depuis une décennie. Quelque 180 millions d’Américains, soit plus de la moitié de la population du pays, sont affectés par ces conditions météorologiques extrêmes.

Selon le site de suivi des vols FlightAware, plus de 13 500 vols ont été annulés à travers les États-Unis depuis samedi, dont environ 9 600 programmés pour dimanche.

Au moins 22 États avaient déclaré, samedi, l’état d’urgence, alors que le président américain Donald Trump a annoncé avoir approuvé des déclarations d’état d’urgence pour au moins une douzaine d’États.

La tempête, qui a battu des records en termes de superficie et de nombre de comtés touchés simultanément, devrait se poursuivre au moins jusqu’à lundi matin, avec des chutes de neige estimées entre 30 et 60 centimètres, selon les prévisions météorologiques.