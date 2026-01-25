Le journaliste marocain Najib Salmi décédé à l’âge de 78 ans

Le journaliste marocain Najib Salmi est décédé, dimanche à Rabat, à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Né à Sidi Kacem en 1948, Said Hejjaj, de son vrai nom, est un vétéran de la presse sportive au Maroc qui a marqué de ses empreintes la scène médiatique nationale.

Feu Najib Salmi a été notamment chef de la section sports au journal L’Opinion durant plusieurs années et président de l’Association marocaine de la presse sportive de 1993 à 2009.

Le défunt a assuré la couverture médiatique de nombreux événements sportifs majeurs nationaux et internationaux et a été témoin de l’évolution du sport au Maroc.

Le défunt sera inhumé lundi après la prière d’Ad-Dohr au cimetière Chouhada à Rabat.

Par Atlasinfo (avec MAP)
