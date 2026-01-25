Aguelmam Azegza : plus de 80 nageurs participent à la 9ème édition de l’Ice Swim in Morocco

Le lac d’Aguelmam Azegza est le premier lac marocain à arborer le label Pavillon Bleu, garantissant un respect de l’environnement et une gestion durable. Malgré les températures basses, les chutes de neige et le terrain difficile menant au lac, situé entre un versant rocheux et une forêt de cèdres au cœur du Moyen Atlas, les nageurs participants ont concouru dans les différentes épreuves programmées à savoir les distances de 50m, 100m brasse, 100m, 250m, 500m et 1000m nage libre, 50m papillon et 50m dos.

Dans une déclaration à la MAP, le nageur de renommée mondiale Hassan Baraka, initiateur de cet événement, a indiqué que cette 9è édition a réuni 87 nageurs expérimentés représentant sept pays, outre le Maroc, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Pologne, la France et l’Espagne. Cette édition, a-t-il ajouté, a été l’occasion pour de nombreux participants de découvrir la nage en eau froide pour la première fois, dans une ambiance sportive et compétitive unique.

De son côté, Mustapha Bairiz, directeur général de la société Atlas pour le développement touristique à Beni Mellal-Khenifra, a souligné dans une déclaration similaire que la région recèle des atouts naturels et touristiques exceptionnels, ce qui en fait une destination de choix pour les passionnés de la nature et les épris des sports de montagne. L’organisation de tels événements internationaux, explique M. Bairiz, contribue au rayonnement national et international de la région et positionne le lac Aguelmam Azegza comme l’un des meilleurs sites pour la nage en eau froide.

La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Adil Ihourane, d’élus et de plusieurs personnalités civiles et militaires.