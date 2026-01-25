La Foire internationale de tourisme de Madrid génère 505 millions d’euros d’impact économique

L’édition 2026 de la Foire internationale de tourisme de Madrid a été marquée par une forte participation des professionnels (155.000) venus des quatre coins du monde, relève la même source. Cette forte affluence s’est accompagnée d’une intense dynamique d’échanges dans les neuf halls d’exposition, où destinations, entreprises et institutions venues du monde entier ont dévoilé leurs nouveaux produits, stratégies et projets. Lors des journées professionnelles, le Knowledge Hub s’est affirmé comme l’un des axes majeurs du salon, réunissant huit auditoriums, dix cycles de conférences, plus de 200 sessions et plus de 250 intervenants, précise le communiqué. La FITUR a également consolidé son leadership en termes de participation en accueillant plus de 10.000 entreprises issues de 161 pays, dont 111 pays disposant d’une représentation officielle, et 967 exposants principaux

Le Maroc a participé à ce Salon par une forte délégation conduite par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et composée de plus de 200 professionnels du secteur, dans l’objectif de promouvoir le tourisme national et de renforcer l’attractivité de la destination Maroc. Cette présence soutenue illustre l’intérêt stratégique accordé par le Royaume au secteur touristique, FITUR étant le deuxième plus grand salon mondial entièrement dédié à l’industrie du tourisme et une plateforme de référence sur les marchés ibériques et latino-américains.

Grand-messe du tourisme, FITUR s’impose sur l’agenda international comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur touristique. Il offre une plateforme privilégiée pour l’échange d’idées, le renforcement des relations commerciales et l’élaboration de stratégies innovantes visant à dynamiser le tourisme à l’échelle mondiale.