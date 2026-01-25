Après avoir félicité le Maroc pour l’organisation de la CAN, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, revient accuser le Maroc de dominer la Confédération africaine de football (CAF) et de décider de tout, alléguant que le Royaume ne concevrait pas qu’une autre équipe puisse l’empêcher de remporter la CAN 2025.

Le président de la Fédération sénégalaise de football accuse le Maroc d’avoir la mainmise sur la CAF

Une semaine après la fin de la CAN Maroc 2025, Abdoulaye Fall ne semble pas vouloir calmer les hostilités, déclarant que le Sénégal est le seul pays à avoir tenu tête au Maroc durant ce tournoi continental.

Expliquant que les Marocains ont voulu les forcer à s’entraîner au complexe Mohammed VI, un complexe ultra-moderne qu’il a décrit comme un espionnage de l’adversaire, il a encore soulevé la question, selon lui, du « manque » d’encadrement sécuritaire à l’arrivée de la délégation sénégalaise à Rabat.

Il est également revenu sur la question de l’arbitrage qu’il a vivement pointé du doigt, abondant dans une surenchère verbale contrairement aux autorités marocaines qui ont appelé à laisser place à la fraternité et à la sérénité.

Ces accusations interviennent dans un contexte post-finale de la CAN 2025 tendu et émaillé d’incidents graves (interruption de 17 minutes par les joueurs sénégalai , échauffourées, jets de projectiles par les supporters du Sénégal), qui ont poussé la CAF à ouvrir une enquête disciplinaire et la FRMF à engager des poursuites judiciaires près de la CAF et la FIFA.

Le verdit de la CAF se fait toujours attendre concernant ces graves incidents dans ce match opposant le Maroc et le sénégal.

Abdoulaye Fall, qui a qualifié Faouzi Lekjaa d’ami et de frère, a toutefois estimé sur un ton belliqueux que certaines choses ne se négocient pas, ajoutant que « personne n’ose défier le Maroc à cause de ses moyens et de sa vice-présidence à la CAF ».

Le Cabinet royal marocain a quant à lui publié un communiqué appelant à transcender les passions sportives au profit de la fraternité interafricaine, estimant que cette édition réussie, malgré les incidents malheureux de la finale, est une victoire pour l’Afrique et que les desseins malveillants ne sauraient ébranler les liens séculaires entre les peuples.

Des observateurs soulignent que les allégations de mainmise du Maroc sur la CAF n’ont pas été prouvées et que le tournoi a été généralement apprécié pour ses infrastructures ultra-modernes et l’accueil déployé par plusieurs fédérations africaines, dont la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Égypte.