« Tariq VTT »: l’association Mekkil’ distribue des vélos pour lutter contre l’abandon scolaire dans les montagnes d’A Haouz

L’ONG Mekkil’ prolonge son initiative vélo dans le monde rural, notamment la région d’Al Haouz, pour lutter contre l’abandon scolaire et faciliter l’accès à l’éducation.

Avec le soutien du Decathlon International Solidarity Fund, engagé pour l’inclusion par le sport, et de la Fondation Roi Baudouin, active dans la lutte contre les inégalités et le développement social, l’association Mekkil’ déploie un programme sur trois ans pour faciliter l’accès à l’éducation par le vélo.

Depuis près de deux ans, l’ONG Mekkil’ agit dans les zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz, menant des actions concrètes en matière d’équipements, d’accès à l’hygiène, à l’eau et à l’éducation. Elle a franchit une nouvelle étape à travers la distribution de vélos VTT aux collégiens et lycéens vivant dans les zones montagneuses de la région d’Amizmiz.

Cette initiative concerne huit douars particulièrement enclavés, où les distances et le relief rendent l’accès à l’école difficile, voire décourageant, avec près de 12 kilomètres à parcourir par jour. Grâce à ces VTT, les enfants seront autonomes pour rejoindre leur collège en sécurité.

« Avant, mon fils mettait plus d’une heure à pied pour aller au collège. Il arrivait épuisé, parfois en retard. Depuis qu’il a reçu son vélo, il part avec le sourire et revient avec des histoires de camaraderie et de progrès », déclare Fatima, mère de famille à Taguenza.

Les vélos sont attribués selon des listes préparées par les établissements scolaires et validées par le Président de la commune. Chaque distribution est accompagnée d’un suivi individualisé, garantissant que le vélo reste un outil durable au service de la scolarité, bien entretenu et réellement utilisé par l’élève bénéficiaire.

« Ce vélo, c’est plus qu’un moyen de transport. C’est pour mon avenir. Je veux devenir professeur, et maintenant je peux aller à l’école tous les jours », se félicite Yassine, 13 ans, élève à Sidi Hsaine.

L’impact dépasse les attentes : certaines familles ont même choisi de déménager dans les douars bénéficiaires pour permettre à leurs enfants de profiter de cette opportunité. À Tagueryoust, une mère raconte que sa fille, voyant ses camarades arriver à l’école avec leurs vélos, s’est sentie exclue. La famille a alors décidé de changer de douar pour qu’elle puisse, elle aussi, bénéficier du programme.

L’ONG Mekkil’ a donc choisi d’étendre son opération « Tariq VTT » à d’autres douars voisins, en coordination avec les établissements scolaires et les communes concernées.

Les enseignants constatent quant à eux une nette amélioration de l’assiduité et de la motivation scolaire. Les élèves arrivent à l’heure, moins fatigués et plus concentrés.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de lutte contre l’abandon scolaire et de valorisation de l’éducation dans les zones rurales.

En facilitant l’accès à l’école grâce à un moyen de transport adapté, Mekkil’ contribue à combattre les freins à la scolarisation : distance, isolement, fatigue, découragement. Le vélo devient un levier d’égalité des chances, un outil d’émancipation pour les enfants des douars reculés, et un symbole d’engagement citoyen.

« Le vélo est un symbole d’élan. Après le séisme, il incarne notre volonté de reconstruire avec dignité, en donnant aux enfants les moyens de tracer leur propre chemi », selon un porte-parole de Mekkil’.

L’opération « Tariq VTT » sera poursuivie sur trois ans, avec des évaluations régulières, des ateliers de réparation, et la construction de partenariats locaux pour garantir sa pérennité. Mekkil’ invite les institutions, entreprises et citoyens à soutenir cette initiative, qui transforme chaque trajet en une promesse d’avenir.

Depuis 2005, l’association Mekkil’ s’engage à faciliter l’accès à l’éducation en milieu rural à travers des projets de mobilité scolaire par vélo. Sa première opération, menée avec la Fondation Decathlon dans le cadre du programme “Un vélo pour elle”, a permis de distribuer plus de 250 vélos à des jeunes filles vivant dans des zones isolées.

Les résultats ont été encourageants : plusieurs bénéficiaires ont poursuivi leurs études et évoluent aujourd’hui dans des environnements professionnels variés, au Maroc ou ailleurs. Depuis, Mekkil’ a poursuivi cette démarche à travers des projets ciblés dans différents douars, notamment via le programme “Douar en vie”, en lien étroit avec les réalités locales.