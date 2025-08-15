Chine : coup d’envoi des premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

Les robots s’affronteront dans des disciplines sportives comme le football, l’athlétisme et le tennis de table, mais devront également relever des défis spécifiques tels que le tri de médicaments, la manipulation de matériaux et les services de nettoyage.

Outre la Chine, les équipes participantes proviennent notamment des États-Unis, d’Allemagne et du Brésil. Sur les 280 formations engagées, 192 représentent des universités et 88 des entreprises privées.

L’implication du gouvernement municipal de Beijing dans l’organisation de cet événement souligne l’importance stratégique accordée par les autorités chinoises au secteur émergent de la robotique. Cette initiative s’inscrit dans les ambitions plus larges du géant asiatique en matière d’intelligence artificielle (IA) et d’automatisation.

Le secteur a bénéficié de subventions gouvernementales dépassant 20 milliards de dollars au cours de l’année écoulée. Beijing prévoit également de créer un fonds d’un billion de yuans (137 milliards de dollars) pour soutenir les start-ups spécialisées dans l’IA et la robotique.

La Chine a organisé plusieurs événements de grande envergure ayant trait à ce secteur ces derniers mois, notamment le premier marathon mondial de robots humanoïdes à Beijing, une conférence internationale sur la robotique et l’ouverture de magasins dédiés aux robots humanoïdes.