Trump s’envole vers l’Alaska à la rencontre de Poutine

« GROS ENJEUX! », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social peu avant de monter à bord de l’avion présidentiel « Air Force One » pour un vol de près sept heures vers Anchorage, plus grande ville de l’Etat américain de l’Alaska.

La rencontre avec Poutine devra avoir lieu plus tard dans la journée (à partir devers 19H30 GMT) à Anchorage, sur la base militaire américaine d’Elmendorf-Richardson, dont l’importance stratégique avait culminé pendant la Guerre froide.

Jeudi, le président Trump avait affirmé que tout accord pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne devra passer par un sommet trilatéral avec Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, consécutif à la rencontre de vendredi avec le président russe.

« La seconde rencontre sera très, très importante, car ce sera une rencontre où ils concluront un accord. Et je ne veux pas utiliser le terme se partager les choses, mais d’une certaine manière, ce n’est pas un mauvais terme », a déclaré le président américain sur la radio Fox News.

Donald Trump a souligné qu’il y aura du « donnant donnant » en ce qui concerne les frontières et les territoires, estimant à « 25% » le risque d’échec de sa rencontre avec son homologue russe en Alaska.