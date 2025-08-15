Le maire de Montpellier salue le niveau de développement « exemplaire » du Maroc

«J’ai eu la chance en avril dernier de me rendre au Maroc, précisément à Fès, Rabat, Tanger, Casablanca et Dakhla. J’y ai reçu un accueil inoubliable et j’ai pu y mesurer toute l’excellence et l’innovation d’un pays exemplaire en termes de développement sur bien des plans : aménagement urbain, gestion de l’eau, infrastructures portuaires, énergies renouvelables, sports, culture…», a souligné M. Delafosse dans une interview avec la MAP.

Le président de Montpellier Méditerranée Métropole s’est également félicité de l’excellence de la coopération décentralisée avec plusieurs villes marocaines.

«Les collectivités locales sont un maillon essentiel de la diplomatie et de la relation très forte qui lie aujourd’hui la France et le Maroc (…) C’est un lien indéfectible qui nous unit et unit nos populations », a affirmé M. Delafosse.

Il a, dans ce contexte, indiqué que Montpellier a toujours eu «des liens très forts» avec le Royaume.

«Beaucoup de mes concitoyens sont d’origine ou de nationalité marocaine. Leurs contributions à la vie dans la cité sont nombreuses et précieuses, et les partenariats et coopérations entre notre territoire et les territoires du Maroc sont anciens et vivaces», s’est-il réjoui, rappelant le jumelage de Montpellier avec la ville de Fès, qui date de 2003 et qui a été renouvelé à l’occasion de sa dernière visite pour englober de nouveaux domaines comme l’aménagement urbain, les transports et le sport à la veille de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 qui seront organisées au Maroc.

Evoquant la coopération décentralisée avec la ville de Dakhla, M. Delafosse a rappelé avoir eu l’occasion lors de sa visite à la ville de tenir des rencontres avec les autorités locales et d’exprimer son soutien aux projets de développement économique portés par les acteurs montpelliérains comme celui de l’entreprise MGH Energy autour de la production d’énergie décarbonée, notamment pour le transport aérien.

Il a, en outre, souligné que la coopération avec la ville de Dakhla sera renforcée dans les domaines sportif, culturel et touristique, annonçant une prochaine visite, à l’automne dans cette ville des provinces du sud, d’une délégation de la chambre de commerce et d’industrie montpelliéraine pour concrétiser ces projets.

Et de conclure : «Plus que jamais, c’est une relation d’égal à égal qu’il nous est donné de construire dans la coopération entre nos deux pays : les villes et les territoires ont un rôle crucial à jouer en la matière ».