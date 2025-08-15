La France condamne la destruction par les autorités israéliennes d’une école dans le nord de la Cisjordanie

“La France condamne fermement la destruction, par les autorités israéliennes, d’une école en cours de construction dans le nord de la Cisjordanie, financée par l’Agence française pour le développement, en lien avec l’Union européenne”, indique le porte-parole du Quai d’Orsay, ajoutant que la France « demande des comptes aux autorités israéliennes sur cette démolition ».

« Cette école, construite dans le cadre du programme de développement rural de l’Agence française pour le développement, devait accueillir prochainement une centaine d’enfants palestiniens », précise le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

La même source rappelle qu’il s’agit de “la deuxième démolition d’un projet financé par l’Agence française de développement en Cisjordanie, à laquelle s’ajoute la destruction du centre de l’Association Al-Bustan, à Jérusalem-Est, soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et 21 collectivités locales françaises”.

Le Quai d’Orsay relève, par ailleurs, que «la poursuite de la politique de colonisation constitue une violation grave du droit international et menace la perspective de la solution à deux Etats”.