Semi-conducteurs : Trump va annoncer de nouveaux droits de douane

Le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi qu’il prévoit d’annoncer prochainement les droits de douane qui seront imposés sur les semi-conducteurs.

« Je vais annoncer de nouveaux droits de douane la semaine prochaine ou celle d’après, sur l’acier et, je pense, sur les semi-conducteurs », a déclaré Donald Trump avant son départ pour l’Alaska, où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine.

Le président américain a indiqué qu’il s’agira d’un taux plus bas dans un premier temps pour laisser aux fabricants le temps de venir s’installer aux Etats-Unis, ajoutant que « s’ils ne les fabriquent pas ici, ils auront à payer une surtaxe très élevée ».

« Ils vont tous venir parce qu’ils veulent éviter les droits de douane. S’ils ne s’installent pas ici, ils auront à payer, dans certains cas, 200%, 300%, je n’ai pas vérifié encore les taux », a dit M. Trump.

Pour le président américain, ces droits de douane constituent un moyen d’inciter à la relocalisation d’usines, en particulier dans les secteurs qu’il juge stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’acier et l’aluminium, l’automobile ou encore l’industrie pharmaceutique.

Le 6 août, le président Trump avait annoncé sa volonté d’imposer 100% de droits de douane sur les semi-conducteurs, sans néanmoins préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle surtaxe.

