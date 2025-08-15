Les enfants maqdessis en visite à la ville de Chefchaouen

Dans la région montagneuse de Chefchaouen, les enfants maqdessis et leurs encadrants ont pu profiter de la beauté du paysage naturel qu’offre la région, et également découvrir cette ville pleine d’histoire, et ce dans le cadre des activités de cette édition baptisée « Harat Al Maghariba ».

Les enfants maqdessis ont aussi pu découvrir les ruelles emblématiques de cette ville et vivre de près la solidarité que les Marocains éprouvent envers leurs frères et sœurs palestiniens.

La colonie de vacances, qui accueille, jusqu’au 26 août, 50 filles et garçons, âgés de 11 à 14 ans, originaires de la ville d’Al-Qods, a débuté par l’activité de « l’école d’été », organisée à Tanger au profit d’enfants marocains et palestiniens, sur le thème « Faisons des jeux électroniques un outil d’éducation, d’apprentissage et de divertissement ».

Elle a également été marquée par le lancement du tournoi « Harat Al Maghariba » de futsal masculin et de basket-ball féminin, avec la participation d’équipes de jeunes garçons et filles d’Al-Qods.

À rappeler que cette édition, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Jeunesse), offre aux enfants d’Al-Qods un programme riche en activités variées, alliant détente et divertissement, voyages éducatifs et pédagogiques, ainsi que des rencontres et échanges entre enfants palestiniens et marocains.

Le programme de cette édition comprend également des compétitions artistiques et sportives entre enfants maqdessis et marocains, ainsi que des visites touristiques à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, M’diq et Chefchaouen, pour découvrir les monuments historiques et prendre connaissance des grands projets réalisés dans le Royaume.