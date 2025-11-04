Tanger rejoint le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO

La commune a souligné dans un communiqué que cette “prestigieuse” distinction internationale vient consacrer un parcours culturel authentique et reconnaître la place historique de Tanger en tant que cité de créativité, de diversité et d’ouverture, dotée d’un riche patrimoine intellectuel, littéraire et civilisationnel profondément enraciné.

Cette consécration est également le fruit d’un projet institutionnel intégré, mené sous la supervision du cabinet du président de la commune de Tanger, a fait savoir la même source, notant que ce projet a porté sur la valorisation de la mémoire culturelle de la ville, l’inventaire de ses composantes créatives, ainsi que la mobilisation des partenaires locaux concernés.

« Nous ne visons pas seulement à ce que Tanger soit classée parmi les villes créatives, mais nous œuvrons avec une volonté collective pour qu’elle figure parmi les plus créatives au monde », a indiqué le président de la commune de Tanger, Mounir Laymouri, cité par le communiqué.

Cette classification constitue une étape stratégique dans un parcours culturel ambitieux faisant de la littérature un levier de développement territorial et d’ouverture civilisationnelle, a-t-il ajouté.

Cette reconnaissance inscrit Tanger parmi un réseau international de plus de 400 villes créatives à travers le monde, dont seulement 53 dans le domaine de la littérature, offrant ainsi à la ville un nouveau rayonnement sur la scène culturelle onusienne, ainsi que des opportunités d’échanges et de coopération avec des capitales créatives de référence dans ce domaine.

La commune de Tanger a exprimé son engagement total à mettre en œuvre les exigences liées à cette adhésion, à travers un plan d’action intégré axé sur les lectures publiques, l’édition, la traduction, les résidences littéraires et la valorisation de l’action culturelle locale, conformément aux orientations nationales et selon une approche participative et durable.

La commune a également annoncé l’ouverture d’un processus de concertation et de dialogue avec les différents acteurs culturels de la ville, en vue d’élaborer un programme d’action commun consolidant cet acquis et contribuant à faire de Tanger une plateforme littéraire internationale et un acteur culturel majeur au sein du réseau de l’UNESCO.