Arrivée à Nairobi de la Princesse Lalla Asmaa pour une visite de travail au Kenya

Cette visite au Kenya s’inscrit pleinement dans la vision éclairée du Roi Mohammed VI plaçant l’humain, la dignité et la solidarité au cœur du développement du Maroc, un pays ouvert sur le monde et porteur de solutions humaines et durables.

La Princesse Lalla Asmaa est accompagnée, lors de cette visite de travail, d’une délégation composée de responsables de la Fondation et de représentants institutionnels marocains.

Cette visite vient consacrer le rayonnement du modèle marocain d’inclusion que la Fondation Lalla Asmaa déploie depuis le Royaume, ou plus de 850 enfants sourds ont déjà bénéficié d’une greffe cochléaire, d’une prise en charge médicale et éducative complète, leur permettant d’entendre, d’apprendre et de s’épanouir pleinement.

Un modèle unique au monde, aujourd’hui partage avec 21 pays a travers l’Afrique, la région MENA et l’Amérique latine, qui reconnaissent dans cette expérience marocaine une source d’inspiration et de coopération durable.