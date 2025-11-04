Microsoft investit 15,2 milliards de dollars dans l’IA aux Emirats arabes unis

Le géant technologique américain Microsoft a annoncé lundi des investissements de 15,2 milliards de dollars, essentiellement dans l’intelligence artificielle (IA), aux Emirats arabes unis d’ici à 2029, indiquant avoir obtenu une licence pour importer des puces avancées dans le pays du Golfe.

Le groupe américain a investi 7,3 milliards de dollars dans le pays depuis 2023, dans le cadre d’une initiative soutenue par les gouvernements des Etats-Unis et des Emirats arabes unis.

Du début de l’année 2026 à la fin de l’année 2029, Microsoft dépensera plus de 7,9 milliards de dollars supplémentaires pour continuer à développer l’infrastructure d’IA et de cloud dans le pays, portant l’enveloppe totale à 15,2 milliards, a indiqué le groupe sur son site web.

L’Etat du Golfe, qui figure parmi les principaux exportateurs de pétrole au monde, a fait de l’IA l’un des piliers de sa stratégie de diversification économique, avec l’ambition de devenir un leader mondial d’ici 2031.

Lors de la visite du président américain Donald Trump à Abou Dhabi en mai, les Emirats et les Etats-Unis ont conclu un partenariat stratégique dans l’IA.

Sous l’administration de Joe Biden, Microsoft avait été « l’une des rares entreprises » à obtenir des licences d’exportation pour les Emirats, permettant d’accumuler dans le pays l’équivalent de 21.500 puces A100 de la compagnie Nvidia, a déclaré son président Brad Smith, cite par des medias US.

Et pour la première fois depuis l’arrivée de M. Trump, elle a obtenu en septembre des licences « permettant d’expédier l’équivalent de 60.400 puces A100 supplémentaires », impliquant dans ce cas des technologies encore plus avancées, a-t-il ajouté en soulignant que ces autorisations étaient basées sur « des mesures de protection technologique strictes ».