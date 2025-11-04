Microsoft investit 15,2 milliards de dollars dans l’IA aux Emirats arabes unis

A la Une
Par Atlasinfo
AI. Artificial Intelligence Logo in hand. Artificial Intelligence and Machine Learning Concept. Sphere grid wave with binary code. Big data innovation technology. Neural networks. Vector illustration

Le géant technologique américain Microsoft a annoncé lundi des investissements de 15,2 milliards de dollars, essentiellement dans l’intelligence artificielle (IA), aux Emirats arabes unis d’ici à 2029, indiquant avoir obtenu une licence pour importer des puces avancées dans le pays du Golfe.

Le groupe américain a investi 7,3 milliards de dollars dans le pays depuis 2023, dans le cadre d’une initiative soutenue par les gouvernements des Etats-Unis et des Emirats arabes unis.

Du début de l’année 2026 à la fin de l’année 2029, Microsoft dépensera plus de 7,9 milliards de dollars supplémentaires pour continuer à développer l’infrastructure d’IA et de cloud dans le pays, portant l’enveloppe totale à 15,2 milliards, a indiqué le groupe sur son site web.

L’Etat du Golfe, qui figure parmi les principaux exportateurs de pétrole au monde, a fait de l’IA l’un des piliers de sa stratégie de diversification économique, avec l’ambition de devenir un leader mondial d’ici 2031.

Lors de la visite du président américain Donald Trump à Abou Dhabi en mai, les Emirats et les Etats-Unis ont conclu un partenariat stratégique dans l’IA.

Sous l’administration de Joe Biden, Microsoft avait été « l’une des rares entreprises » à obtenir des licences d’exportation pour les Emirats, permettant d’accumuler dans le pays l’équivalent de 21.500 puces A100 de la compagnie Nvidia, a déclaré son président Brad Smith, cite par des medias US.

Et pour la première fois depuis l’arrivée de M. Trump, elle a obtenu en septembre des licences « permettant d’expédier l’équivalent de 60.400 puces A100 supplémentaires », impliquant dans ce cas des technologies encore plus avancées, a-t-il ajouté en soulignant que ces autorisations étaient basées sur « des mesures de protection technologique strictes ».

Par (Avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite