Le soutien du Royaume-Uni au plan marocain d’autonomie est «un moment clé» dans les relations entre Rabat et Londres, a affirmé mercredi, la Baronne Chapman, ministre britannique du Développement international.

La visite effectuée, en juin dernier, au Maroc par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, « a été marquée par un moment clé, à savoir le soutien du Royaume-Uni à la proposition d’autonomie présentée par le Maroc, la considérant comme la base la plus crédible et pragmatique pour parvenir à une solution durable au différend sur le Sahara marocain », a dit la Baronne Chapman dans une allocution prononcée au nom du gouvernement du Royaume-Uni lors d’une réception organisée par l’ambassade du Maroc à Londres, à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône.

La Baronne Chapman qui est également chargée de l’Amérique latine et des Caraïbes a relevé que la visite de M. Lammy au Maroc, dans le cadre du Dialogue stratégique, «a ouvert un nouveau chapitre dans nos relations, marquant notre volonté commune de renforcer davantage notre partenariat ». Elle s’est réjouie de la signature de nouveaux accords qui élargissent les opportunités économiques pour les deux pays, citant notamment le soutien du Royaume-Uni aux projets d’infrastructure ambitieux lancés par le Maroc en vue de l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Le Maroc et le Royaume-Uni envisagent l’avenir ensemble, avec l’objectif de relever les défis communs et de saisir de nouvelles opportunités, le partenariat entre les deux pays se renforçant de plus en plus, a ajouté la responsable, notant que Londres et Rabat sont «résolument focalisés» sur l’édification d’un avenir plus sûr et prospère pour les deux peuples. «Nos deux pays jouissent d’un partenariat des plus solides, l’une des relations diplomatiques les plus anciennes au monde, qui remontent à plus de 800 ans », a-t-elle poursuivi, soulignant que ce partenariat ne cesse de se renforcer sous le leadership de Sa Majesté le Roi, «alors que nous œuvrons ensemble au développement de nos économies, à la promotion de la stabilité régionale et au renforcement de la sécurité mondiale ».

La responsable n’a pas manqué de souligner « le rôle crucial » que joue la communauté marocaine établie au Royaume-Uni, contribuant notamment à l’enrichissement de la culture et de l’économie britanniques et à la construction de « notre avenir commun ». Elle a aussi indiqué que la célébration de la Fête du Trône « est un rappel de ces liens durables et des valeurs » que le Maroc et le Royaume-Uni partagent, adressant, au nom du gouvernement britannique, ses chaleureuses félicitations au Roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain.

La réception, organisée dans un grand palace de Londres, a été marquée par la présence de nombreuses personnalités, dont Lord Coaker, ministre d’État à la Défense, et Ben Coleman, envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest. Plusieurs anciens ministres britanniques, des membres des deux chambres du Parlement britannique, des ambassadeurs de pays frères et amis, des hommes d’affaires et des acteurs du monde académique et des think tanks ont également pris part à cette réception.