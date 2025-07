Japon : record absolu de chaleur avec 41,2°C

Cette température a été observée dans la ville de Tamba, située dans la préfecture occidentale de Hyogo. Elle dépasse le précédent record national de 41,1°C enregistré à Kumagaya (nord de Tokyo) en 2018 et à Hamamatsu (centre) en 2020.

Ce nouveau pic intervient alors que le Japon avait déjà connu le mois de juin le plus chaud de son histoire, avec une température moyenne supérieure de 2,34°C à la normale, selon la JMA.

L’été 2024 avait également été le plus chaud jamais enregistré dans le pays, à égalité avec celui de 2023, suivi de l’automne le plus chaud depuis le début des statistiques en 1898.

Les scientifiques affirment que le changement climatique d’origine humaine contribue à rendre les vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses.