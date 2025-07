Maroc/Faux monnayage : Le ratio de contrefaçon poursuit son recul en 2024 (BAM)

Ce résultat reflète, outre l’intégration de plusieurs éléments de sécurité lors du processus de fabrication, les efforts déployés par BAM en matière de lutte contre le faux monnayage, en particulier par le renforcement de son dispositif de détection de faux billets à travers la modernisation de ses équipements de traitement fiduciaire ainsi que la diversification du périmètre des missions de contrôle des banques et des Centres Privés de Traitement de la Monnaie Fiduciaire, explique la banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2024.

En effet, le nombre de faux billets détectés s’est situé à 4.495, représentant l’équivalent de 636.000 dirhams et est demeuré marqué par la prépondérance de la coupure de 200 dirhams, avec une part de 58%, précise la même source.

Par ailleurs, BAM a poursuivi la production et la livraison dans les délais des documents sécurisés et identitaires, à savoir près de 2 millions de passeports, 2,8 millions de cartes pré-imprimées, 68.331 permis de port d’armes et de chasse, 1.862 cartes professionnelles ainsi que d’autres produits pour le compte des clients institutionnels (vignettes de la Société Nationale des Transports et de la Logistique « SNTL », bons SNTL, fiches anthropométriques, fiches décadactylaires, diplômes et attestations et timbres-Poste).