Le Maroc, un modèle rare de coexistence et de rayonnement culturel (Jack Lang)

Le Maroc connaît une renaissance culturelle remarquable, avec des musées dynamiques, une mise en valeur exemplaire de son patrimoine et une modernisation intelligente de ses grandes villes, a-t-il déclaré, citant notamment Rabat, Fès, Marrakech et Tanger, où “l’âme historique est préservée tout en s’ouvrant sur le monde”.

Sur le plan spirituel, M. Lang a mis en exergue le modèle religieux marocain, fondé sur un islam modéré et fidèle au rite malikite, qui représente aujourd’hui une réponse crédible face aux discours extrémistes, soulignant que cette orientation est suivie avec intérêt par de nombreux pays d’Afrique et d’Europe.

Le dialogue interreligieux est une priorité affichée du Maroc, qui a instauré un climat de tolérance et de respect mutuel entre les différentes confessions, a poursuivi le président de l’IMA, indiquant que cette approche apaisée et inclusive, soutenue par des actions concrètes de coopération spirituelle, fait du pays un exemple de stabilité et un acteur clé sur la scène internationale en matière de paix culturelle.

Abordant les relations avec l’Union européenne, M. Lang a qualifié le Maroc de “véritable trait d’union” entre l’Europe, l’Afrique et le monde arabe, saluant la contribution des Marocains résidant en Europe à la promotion du vivre-ensemble, de la tolérance et de l’enrichissement culturel mutuel.

S’agissant du volet économique, M. Lang a fait observer que le Maroc s’affirme comme un hub régional stratégique grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et l’industrie, relevant que la modernisation des grandes villes telles que Casablanca, Tanger ou Marrakech s’accompagne d’une dynamique de développement durable qui renforce la position du Royaume sur le continent.