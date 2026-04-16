Sahara : L’UE soutient le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine (Kaja Kallas)

Lors de sa visite de travail au Maroc à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Kallas a rappelé les principaux paramètres de la position de l’UE, qui appelle toutes les parties « à participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive ».

Cette position, approuvée par les 27 États membres de l’UE, a été consignée dans un Communiqué conjoint adopté par M. Bourita et Mme Kallas à l’issue de leur rencontre. Dans ce même Communiqué conjoint, l’UE s’est « félicitée » de la volonté du Maroc « d’expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait ».

Par ailleurs, l’UE a « salué l’adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appuie pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations, en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc ».

Cette position de l’UE revêt une importance particulière et représente un signal fort à la veille de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, programmée dans quelques jours. Outre l’Union Européenne, de nombreux pays européens avaient apporté, sur un plan national, un franc soutien à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie proposé par le Maroc.

Cette dynamique internationale, impulsée par le Roi Mohammed VI, traduit un consensus des 27 États membres de l’UE en faveur du règlement définitif de ce différend régional, sur la base de l’autonomie sous souveraineté marocaine.