L’ONU salue l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban

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Le porte-parole du SG de l'ONU, Stéphane Dujarric

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa satisfaction suite à l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, saluant toute initiative susceptible de mettre fin aux “souffrances” des populations concernées.

Lors d’un briefing quotidien, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré : “Nous sommes au courant des annonces faites par le président [américain, Donald] Trump concernant un cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Nous saluons toute initiative susceptible de mettre un terme aux hostilités et aux souffrances de part et d’autre de la Ligne bleue.”

Dujarric a également souligné que les Nations Unies demeurent “prêtes à soutenir ces efforts” et continuent d’exhorter à la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Cette résolution vise à établir un cessez-le-feu permanent et à trouver une solution à long terme au conflit. La Coordinatrice spéciale de l’ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, “poursuit ses bons offices auprès des parties à cet égard”, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le président Trump a annoncé qu’Israël et le Liban avaient convenu d’un accord de cessez-le-feu de dix jours dans le cadre des efforts visant à “parvenir à la paix” entre les deux pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun ont convenu que ce cessez-le-feu débuterait à 17h00 (GMT-4), selon les déclarations du président américain sur son réseau Truth Social.

Par atlasinfo avec agence
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