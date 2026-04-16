Israël et Liban : Donald Trump annonce un accord historique de cessez-le-feu de 10 jours

Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi un accord historique entre Israël et le Liban, selon lequel les deux pays s’engagent à un cessez-le-feu de dix jours. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à établir une paix durable entre les deux nations, longtemps marquées par des conflits.

Dans une publication sur son réseau social Truth Social, Trump a précisé que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le président libanais, Joseph Aoun, ont convenu de ce cessez-le-feu, qui débutera à 17h00, heure de Washington (21h00 GMT). Cet accord représente une avancée significative, étant donné que les dirigeants des deux pays se sont rencontrés pour la première fois depuis 34 ans, mardi dernier à Washington, en présence du chef de la diplomatie américaine.

Le président américain a également annoncé avoir confié au vice-président JD Vance, au secrétaire d’État Marco Rubio, ainsi qu’au général Dan Caine, président du Comité des chefs d’état-major interarmées, la mission de poursuivre les efforts diplomatiques avec Israël et le Liban dans le but d’atteindre “une paix durable”.

Dans un élan de coopération, Trump a exprimé son intention d’inviter les dirigeants israélien et libanais à la Maison Blanche pour engager des discussions constructives, marquant ainsi les premières négociations officielles entre les deux pays depuis 1983.