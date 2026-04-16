Élections législatives au Maroc : le Conseil de gouvernement approuve un décret de soutien financier pour les candidats de moins de 35 ans

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé le projet de décret n°2.26.311 fixant les conditions et les modalités d’octroi du soutien financier public en faveur des listes de candidature présentées dans le cadre des élections générales des membres de la Chambre des représentants par des candidats de moins de 35 ans.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce texte vise à définir les conditions et modalités de versement du soutien financier public aux listes de candidature présentées lors des élections générales de la Chambre des représentants par des candidats âgés de 35 ans au plus, dans les circonscriptions électorales locales ou régionales, qu’ils soient indépendants ou affiliés à des partis politiques, a indiqué le ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Par ailleurs, M. Baitas a indiqué que le Conseil de gouvernement a examiné le projet de loi n° 08.26 modifiant et complétant la loi n° 81.00 relative à la création de l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles et a décidé de le reporter à une réunion gouvernementale ultérieure.