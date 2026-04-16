Sécurité maritime : Séoul, Washington et Tokyo examinent le renforcement de leur coopération trilatérale

Selon l’agence de presse Yonhap, citant la marine coréenne, les échanges ont réuni le chef des opérations navales coréennes Kim Kyung-ryul, le commandant de la flotte américaine du Pacifique, l’amiral Stephen Koehler et le chef d’état-major de la Force maritime d’autodéfense japonaise Akira Saito.

Lors d’une réunion trilatérale, les responsables ont partagé leurs évaluations de l’environnement sécuritaire maritime dans le Pacifique et examiné les moyens d’approfondir leur coordination face aux défis régionaux.

Les discussions ont également porté sur la montée en puissance navale de la Corée du Nord, illustrée récemment par le développement du destroyer de 5.000 tonnes Choe Hyon ainsi que par des essais de missiles de croisière stratégiques et antinavires, selon la même source.

Lors d’un entretien bilatéral, les responsables coréen et américain ont par ailleurs évoqué le dispositif de défense combiné entre leurs deux pays, ainsi que la coopération dans les domaines de la maintenance, de la réparation et des opérations navales.

De leur côté, MM. Kyung-ryul et Saito ont discuté de l’élargissement des échanges de personnel et de la reprise d’exercices conjoints de recherche et de sauvetage en mer.

En janvier, le ministre coréen de la Défense Ahn Gyu-back et son homologue japonais Shinjiro Koizumi étaient convenus, lors d’une rencontre au Japon, de relancer ces exercices pour la première fois en neuf ans, dans le cadre du renforcement de leur coopération bilatérale en matière de défense.