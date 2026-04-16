Kaja Kallas souligne un partenariat “riche, multidimensionnel et privilégié” entre le Maroc et l’Union Européenne

Mme Kallas a également mis en lumière les perspectives d’avenir de cette coopération d’exception, notant que les deux parties ont convenu de finaliser en temps utile un « partenariat stratégique et global » qui portera les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Dans cet esprit, l’UE et le Maroc ont convenu de renforcer le cycle des réunions institutionnelles dans le cadre de l’accord d’association, afin d’assurer continuité et prévisibilité à leur coopération.

Par ailleurs, les deux parties ont échangé sur les crises régionales et internationales, notamment la guerre en Iran, la situation à Gaza et en Cisjordanie, l’Ukraine et la région du Sahel, réaffirmant leur attachement commun à un ordre international fondé sur les règles et le multilatéralisme effectif.

Cette visite à Rabat, première du genre pour la haute responsable européenne, témoigne de la considération croissante de l’UE pour le rôle clé du Maroc sous la conduite du Roi, ainsi que de la convergence de vues entre les deux partenaires pour bâtir un avenir commun fondé sur le respect, la confiance et une ambition partagée au service des citoyens européens et marocains.