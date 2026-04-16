L’Allemagne envisage de participer à une mission de sécurisation du détroit d’Ormuz

Cette participation pourrait inclure la mise à disposition par l’armée fédérale allemande (Bundeswehr) de dragueurs de mines, d’un navire d’escorte et d’avions de reconnaissance, sous réserve du respect de certaines conditions.

Selon les médias allemands, M. Merz se rend à Paris à l’invitation du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, doit également participer à cette réunion, tandis que d’autres soutiens potentiels à une mission dans le Golfe devraient y être associés à distance.

L’Allemagne conditionne également sa participation à la mise en place d’une mission internationale dotée d’un mandat, de préférence sous l’égide des Nations unies. Toutefois, un tel engagement de l’Allemagne nécessite d’abord l’approbation du Parlement fédéral (Bundestag).