Trump annonce que l’Iran accepte de céder son uranium enrichi dans le cadre des négociations de paix

Le président américain, Donald Trump, a révélé jeudi que l’Iran a accepté de céder son uranium enrichi, une condition essentielle des États-Unis pour parvenir à un accord avec Téhéran visant à mettre fin à la guerre. “Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire”, a déclaré Trump lors d’un point de presse à la Maison Blanche.

Le président a exprimé son optimisme quant à la possibilité d’un accord, affirmant qu’“il y a de très bonnes chances” que les États-Unis et l’Iran parviennent à un consensus.

Par ailleurs, Trump a évoqué le cessez-le-feu de dix jours récemment établi entre le Liban et Israël, indiquant qu’il comprendrait le Hezbollah et se montrant “confiant” quant au respect de ce cessez-le-feu par le mouvement pro-iranien. Plus tôt dans la journée, il avait annoncé que les gouvernements israélien et libanais avaient convenu d’un cessez-le-feu et qu’il prévoyait d’inviter les dirigeants des deux pays à la Maison Blanche pour des discussions ultérieures.

Mercredi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait fait savoir que les États-Unis restent “optimistes” quant à la perspective d’un accord avec l’Iran pour mettre un terme au conflit. Donald Trump avait également précisé qu’un deuxième round de négociations avec l’Iran pourrait se tenir au Pakistan “dans les deux prochains jours”.

Dans le cadre des discussions, la proposition américaine met l’accent sur plusieurs points cruciaux : l’uranium enrichi iranien, les missiles balistiques, l’allègement des sanctions, ainsi que la réouverture du détroit d’Ormuz. De son côté, le plan iranien exige notamment le contrôle de ce détroit, l’imposition d’un péage pour les navires le traversant, la cessation des opérations militaires dans la région et la levée des sanctions.