Le Congrès américain rejette une proposition limitant les pouvoirs militaires du président Trump face à l’Iran

La Chambre des représentants des États-Unis a voté jeudi contre une initiative des élus démocrates visant à limiter les pouvoirs militaires du président Donald Trump concernant le conflit avec l’Iran. Cette résolution aurait exigé l’approbation du Congrès pour toute opération militaire future, mais a été rejetée de justesse par 214 voix contre 213.

Le vote a révélé des divisions au sein des deux partis, avec un seul élu républicain soutenant les démocrates, tandis qu’un démocrate a voté contre la proposition. Même si la résolution avait été adoptée, elle aurait rencontré des obstacles au Sénat, qui a précédemment rejeté des initiatives similaires à plusieurs reprises. Mercredi, la chambre haute a ainsi repoussé une autre proposition démocrate sur les pouvoirs de guerre par 52 voix contre 47.

Une résolution similaire examinée début mars avait également été écartée, avec un score de 219 voix contre 212, soutenue par deux élus républicains et quatre démocrates se ralliant à la majorité républicaine.

L’opposition démocrate souligne que le président Trump a engagé les États-Unis dans le conflit avec l’Iran sans l’autorisation préalable du Congrès, qui est le seul organe constitutionnel habilité à déclarer la guerre. Malgré cela, Trump maintient un large soutien au sein de sa majorité, bien que certains élus expriment des inquiétudes concernant le manque de transparence sur le coût du conflit.

Lors d’auditions au Congrès mercredi et jeudi, le directeur du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, a refusé de fournir une estimation précise des coûts pour les contribuables américains, sans confirmer les 50 milliards de dollars avancés par certains sénateurs démocrates.