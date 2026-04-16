Congo : Denis Sassou N’Guesso investi président de la République pour un 5è mandat

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Le président du Congo, Denis Sassou N’Guesso a été investi, jeudi à Brazzaville, pour un 5e mandat à la Magistrature suprême de la République.

La cérémonie d’investiture s’est déroulée au stade de l’Unité du complexe omnisports la Concorde de Kintélé, en présence de chefs d’État et de délégations étrangères, de membres du Corps diplomatique accrédité à Brazzaville, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

Dans une allocution de circonstance, M. N’Guesso a affirmé qu’il est le président de tous les Congolais sans exception, faisant part de sa volonté « de respecter et de faire respecter la Constitution, de garantir la paix et la justice à tous ».

M. N’Guesso a été réélu pour un cinquième mandat au premier tour de l’élection présidentielle du 15 mars, avec 94,90% des voix, selon les résultats officiels.

Au pouvoir depuis 1997, M. Sassou Nguesso (82 ans), candidat du Parti congolais du travail (PCT), a dirigé une première fois le pays de 1979 à 1992 avant de revenir au pouvoir en 1997 à l’issue d’une guerre civile.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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