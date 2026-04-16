Réunion historique à la Maison Blanche : Trump accueille Aoun et Netanyahu

Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi une rencontre conjointe avec le président libanais, Joseph Aoun, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, prévue dans les quatre ou cinq jours à venir à la Maison Blanche.

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Cette réunion marquera un événement sans précédent, étant donné qu’il s’agit de la première rencontre entre les dirigeants libanais et israélien en 44 ans. Trump a souligné ce fait en déclarant : “Ce n’est pas du bon voisinage, vu qu’ils sont voisins.”

Lors de cet échange avec la presse, le président américain a également évoqué le cessez-le-feu de dix jours récemment annoncé entre le Liban et Israël. Trump a exprimé sa compréhension envers le Hezbollah, tout en affirmant sa confiance dans le respect de ce cessez-le-feu par le mouvement pro-iranien.

Plus tôt dans la journée, Trump avait fait savoir qu’Israël et le Liban avaient convenu d’un accord de cessez-le-feu dans le cadre d’efforts visant à “parvenir à la paix” entre les deux nations. Pour soutenir ces démarches, il a chargé le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio, ainsi que le Général Dan Caine, Chef d’Etat-Major des Armées des États-Unis, de poursuivre les discussions avec les deux pays dans le but d’aboutir à “une paix durable”.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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