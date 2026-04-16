 Bourita : « Le partenariat entre le Maroc et l’UE se distingue par sa profondeur et son importance stratégique »

Dans ce cadre, M. Bourita a rappelé que le Roi veille à ce que ce partenariat demeure fondé sur le respect mutuel et l’ambition commune, sur la base d’une vision partagée des défis, soulignant que les Hautes Orientations Royales constituent un axe fondamental de la politique extérieure du Royaume dans le cadre de ses relations avec l’Union européenne.

Le ministre a également relevé que ce partenariat repose sur la reconnaissance du statut spécifique du Maroc en tant que partenaire fiable de l’Union européenne, notant que les relations entre les deux parties s’étendent sur plus d’un demi-siècle de coopération étroite et de confiance mutuelle.

M. Bourita s’est, en outre, félicité de la dynamique importante qui caractérise les relations bilatérales, à travers la poursuite de la consolidation de la cadence positive imprégnée à leur partenariat, précisant que la visite de travail de Mme Kallas dans le Royaume intervient à un moment où les deux parties œuvrent avec succès à l’intensification de l’agenda bilatéral et des chantiers stratégiques, à peine deux mois après la tenue, à Bruxelles, de la 15e session du Conseil de partenariat Maroc-Union européenne, au cours de laquelle des engagements importants ont été pris dans plusieurs domaines.

Il a, par ailleurs, souligné que les entretiens avec Mme Kallas ont fait apparaitre une convergence de vues sur plusieurs questions, ajoutant que les échanges ont également porté sur des mesures concrètes pour l’élaboration d’un nouveau document de partenariat stratégique, à même de constituer un cadre régissant les relations au cours des prochaines années, avec l’ambition de les hisser à un niveau meilleur.

Il a, en outre, fait savoir qu’il a été convenu d’approfondir la coopération au sein des fora internationaux et régionaux, à travers un ensemble d’initiatives conjointes et concrètes au service des droits de l’Homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales.

Les discussions ont aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération et la concertation au niveau du voisinage commun, notamment en Méditerranée, dans le Sahel et dans l’espace atlantique, a ajouté M. Bourita.

Et de poursuivre que le Maroc et l’Union européenne aspirent à consolider leur partenariat fort, relevant que les deux parties défendent une même vision et des valeurs communes aux niveaux régional et international, en vue de renforcer la coordination conjointe au service de la paix, de la stabilité et du développement dans leur environnement géographique.