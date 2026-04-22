Sahara : l’Autriche soutient la résolution 2797 en faveur d’une autonomie sous souveraineté marocaine”

L’Autriche a affirmé, mercredi, son soutien à la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant qu’une “véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter l’une des solutions les plus réalisables”.

Cette déclaration a été faite dans un communiqué conjoint, à l’issue d’une rencontre à Vienne entre Mme Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, qui effectue une visite de travail en Autriche.

Le communiqué a également salué l’adoption de la Résolution 2797, qui soutient pleinement les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour “faciliter et mener les négociations basées sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc, afin d’atteindre une solution juste, durable et mutuellement acceptable” concernant le différend régional relatif au Sahara marocain.

Dans ce contexte, l’Autriche a exprimé sa satisfaction quant à “la volonté du Maroc de clarifier comment une autonomie pourrait se concrétiser dans le cadre de la souveraineté marocaine”, selon le communiqué.

Cette position renforcée de l’Autriche contribue à solidifier le consensus croissant généré par la dynamique internationale initiée parle Roi Mohammed VI, en faveur de la marocanité du Sahara et en soutien à l’Initiative d’autonomie, couronnée par l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU le 31 octobre 2025.